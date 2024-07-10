اتحاد الكرة: خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأوليمبى خبر كاذب

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس «الثلاثاء»، طلب من نادي بيراميدز، للاستعانه بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراة الفريق المقبلة فى الدوري الممتاز، حيث من المقرر أن يواجه الفريق السماوى نظيره فريق النادى الأهلى، مساء يوم «الجمعة» المٌقبل، فى لقاء مؤجل من الدورى الممتاز فى الجولة الـ«14» من «دورىNile».

وأوضح اتحاد الكرة فى بيان رسمى، قام بنشره عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «بمراجعة الجهاز الفنى والطبى للمنتخب الاوليمبى، أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية، وفى سبيل ذلك، تم التنسيق مع الجهاز الطبى للنادى للاطمئنان على لاعبه».

وأتم بيان اتحاد الكرة: «وبذلك يستمر اللاعب إبراهيم عادل مع باقى زملاءه بالمعسكر، استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية، لتأديه المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس».