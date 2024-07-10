وزير قطاع الأعمال: حريصون على تنمية الكيانات الصناعية والعنصر البشري

بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث كان في استقباله اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

في مستهل الزيارة، عقد المهندس محمد شيمي لقاء مع محافظ الغربية تناول العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في نطاق المحافظة، ومن بينها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إنهاء الأعمال بالمصانع، وتوريد وتركيب الماكينات الحديثة، وبدء تشغيل بعض خطوط الإنتاج الجديدة.

كما التقى المهندس محمد شيمي عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والفعال بين الحكومة ونواب البرلمان، حيث تمت مناقشة مستجدات مشروع التطوير بشركة غزل المحلة، وغيرها من الموضوعات الخاصة بالشركات أو المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة. واستمع الوزير إلى مقترحات النواب وأجاب على استفساراتهم مؤكدا الحرص على تعزيز التواصل المجتمعي والعمل الجماعي، وأن تنمية الكيانات الصناعية والعنصر البشري في الشركات التابعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مقدمة أولويات العمل.

جدير بالذكر أن أعمال التحديث والتطوير الجاري تنفيذها بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تستحوذ على جانب كبير من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، إذ تمثل نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع.