الزمالك يسعى لعبور طلائع الجيش ومواصلة انتصاراته فى «دورىNile»

فى التاسعة مساء اليوم «الخميس»، وعلى ملعب استاد الكلية الحربية، يواجه فريق الزمالك نظيره فريق طلائع الجيش، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، «دورىNile».

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز السابع لجدول الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 25 هدفًا.

فيما يأتى فريق طلائع الجيش فى المركز الحادى عشر، برصيد 35 نقطة بعدما لعب 29 مباراة، حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدفًا.

وفى آخر ظهور لهما فى الجولة الأخيرة للدورى، فاز فريق نادى الزمالك على نظيره فريق الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فيما خسر فريق طلائع الجيش من نظيره فريق النادى الاهلى بهدفين دون رد.

وقد طالب من جانبه المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، لاعبيه بمواصلة الانتصارات لمواصلة تصحيح مسار الفارس الابيض فى جدول الدوري قبل نهاية المسابقة.

الزمالك يدخل المباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه، سواء بسبب الإصابات أو انضمام عناصره لمعسكر المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد باريس، حيث يغيب عن الفارس الأبيض فى لقاء الطلائع كلاَ من أحمد سيد «زيزو» وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأوليمبى.

كما يفتقد الزمالك خدمات محمود شيكابالا وأحمد فتوح وسيف جعفر وناصر منسى ومصطفى الزنارى ومحمود الونش بسبب الإصابة ويعمل الجهاز الفنى للزمالك على تعويض تلك الغيابات وتحقيق اتزان بصفوف الفريق.

فيما يتمسك المدير الفنى لطلائع الجيش عبد الحميد بسيونى، بضرورة إيقاف نزيف النقاط الذى يلاحق فريقه فى الدوري بالاسابيع الاخيرة حيث طالب لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت فى خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة .