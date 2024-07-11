وزير الإنتاج الحربي: أولويات الوزارة تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة

ألقى الوزير محمد صلاح الدين (وزير الإنتاج الحربي) بياناً عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

مشيراً إلى أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل إنشاءه، مشيراً إلى أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة، مضيفاً أن الوزارة تنوي بالتعاون مع الجانب الياباني إقامة مشروع (إنتاج المياه من الهواء) من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه.

وأكد وزير الإنتاج الحربي على أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية.