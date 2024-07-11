الحكومة تشيد بمناقشات اللجنة البرلمانية المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة

في بداية اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب، ألقى المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) كلمة أشاد فيها بنتائج أعمال اللجنة باجتماع أمس، مشيراً إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وأن المناقشات تضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية على أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبوله في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.