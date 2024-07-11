عروض خليجية لضم محمد الشناوى والأهلى يحسم مصير اللاعب

يعكف حاليًا مسئولو النادى الأهلى على دراسة العروض الخليجية، المقدمة للتعاقد مع قائد الفريق الأحمر محمد الشناوى فى الفترة الأخيرة، وذلك فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ سعودى بالتعاقد معه منها، الوحدة وضمك، اللذين يرغبان بشدة فى الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى مع محمد الشناوى خلال الفترة المقبلة، تلك العروض المقدمة له وموقفه من البقاء أو الرحيل، وفى حال تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجى ستتم مناقشة العروض المقدمة للحصول على خدماته، أما فى حال تراجع الشناوى عن فكرة الرحيل وفضل البقاء فى الأهلى، فسيتم تقديره من قبل الإدارة وتعديل عقده بما يتناسب مع قيمة القائد وتضحياته من أجل البقاء فى صفوف الفريق الأحمر.

ويُذكر أن فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، قد استعاد جهود الثنائى محمد الشناوى ورامى ربيعة لاعبا الفريق، ومن المنتظر أن يتم اشراكهما فى لقاء بيراميدز المقبل بعد غيابهم عن مباراة الطلائع، بسبب رغبة المدرب السويسرى فى منحهم راحة من توالى المباريات.