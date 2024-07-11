اليوم.. قرعة الدور التمهيدى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025

تتجه الأنظار فى مصر وافريقيا، صوب العاصمة القاهرة، وذلك لمتابعة مراسم قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، والتى تنطلق منافساتها بمشاركة 52 فريقا، فيما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، استبعاد 12 فريقا من المشاركة فى الدور التمهيدى.

ويأتى فريق نادى الزمالك حامل لقب الكونفيدرالية، على رأس قائمة الفرق المستبعدة من الدور التمهيدى، مع اتحاد العاصمة الجزائرى وسيمبا التنزانى والمصرى البورسعيدى والصفاقسى التونسى، ونهضة بركان المغربى وغيرهم.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية، عندما فاز على فريق نهضة بركان فى إياب النهائى 1-0 ليعوض خسارته ذهابا 1-2 ويتوج بقاعدة الهدف الاعتبارى.

ويقدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، من خلال قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، البث المباشر لقرعة الدور التمهيدى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025.