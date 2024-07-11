شيمي: اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات واستغلال الطاقات الإنتاجية

ألقى محمد شيمى (وزير قطاع الأعمال) بياناً بشأن خطة الوزارة في برنامج الحكومة، أكد فيه على اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات هذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.