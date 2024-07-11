تعرف على طرف المباراة الثانى أمام الزمالك فى دور الـ32 للكونفيدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة الزمالك مع الفائز من مواجهة البن الإثيوبى والشرطة الكينى فى دور الـ32 من البطولة.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«الكاف»، قد استثنى فريق نادى الزمالك حامل لقب الكونفيدرالية فى النسخة الماضية، من خوض الدور التمهيدى ليلعب بداية من دور الـ32 للبطولة.

كما يشارك فريقا الأهلى وبيراميدز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصرى البورسعيدى فى بطولة الكونفيدرالية.

ويشارك 59 ناديًا من 47 دولة فى دورى أبطال إفريقيا، فيما تشهد بطولة كأس الكونفيدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.

جاء ذلك خلال قرعة بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية 2024 – 2025.