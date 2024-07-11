القومى للمرأة يستقبل وفد من جمهورية جيبوتى لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة وفد من جمهورية جيبوتى، بهدف الاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين .

رحب المستشار سناء خليل بأعضاء الوفد ، مشيراً إلى أن الدستور المصري ٢٠١٤ ضم أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية، بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز، واستعرض مهام المجلس ودوره واختصاصاته.

أشارت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إلي ” دليل ادماج احتياجات المرأة” في جميع القطاعات الذى أصدره المجلس مؤكدة أن هذا الدليل هو وثيقة استراتيجية للدولة لدمج منظور المساواة بين الجنسين في جميع الخطط والسياسات، مضيفة أنه تم اعداده بناء علي معايير الاتفاقيات والالتزامات الدولية، ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، مشيرة إلي أهداف هذا الدليل، وأقسامه.

وقامت قيادات المجلس باستعراض دور المجلس وأهدافه واختصاصاته وفروعه بالمحافظات وفرق عمله، علاوة على عرض المعاهدات الدولية ذات الصلة بالمرأة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، وجهود المجلس المتنوعة فى إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، بالاضافة الى حملات التوعية في إطار “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي تشمل طرق أبواب، جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية، وبرامج وريادة الأعمال والتثقيف المالى والشمول المالى وتطبيق تحويشة ومجموعات الأدخار والإقراض الرقمى ، وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، كما تم عرض محفز سد الفجوة بين الجنسين ، و مرصد المرأة المصرية ودوره في توفير البيانات المتعلقة بالمرأة ووضع المرأة في مصر،، علاوة على الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات “دوي” و “نورة” تحت رعاية السيدة انتصار السيسي في إطار “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” .

كما تم استعراض المشروع الرائد «الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر – قطاع حرفة التلّي في سوهاج ـ مصر»، الذي نفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكيةالفكرية.

كما تضمن اللقاء عرض إختصاصات مكتب شكاوي المرأة، ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الاستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.