«المتحدة» تنهى التعاقد مع الإعلامى أحمد شوبير

آراءه مُغايرة.. وهجومه على السوشيال ميديا حاد ومُستفز.. مواقف أدت لإنهاء التعاقد معه

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنهاء التعاقد مع الإعلامى أحمد شوبير، مقدم برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس».

وفيما يلى نص البيان:

«قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ/أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامى معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً.

حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأى العام المصرى فى مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى فى قطاع الإعلام الرياضى، تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصرى فى إعلام رياضى يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها».

وجاء قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإجماع على وقف البرنامج الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.

وعن آخر المواقف لشوبير والتى أثارت جدلا واسعا، على جميع الأصعدة، كان آخرها وأبرزها فى حلقة مساء الأمس «الأربعاء»، وتعليقه على أزمة الدراجات واللاعبتين «جنة عليوة وشهد سعيد».

حيث كان لشوبير رأى مخالف لقرار اتحاد الدراجات، بوقف اللاعبة شهد سعيد التى تعمدت إيذاء زميلتها جنة عليوة، وقال أن القرار خاطئ وليس من حق الاتحاد اتخاذه خاصة أن اللاعبة شهد متأهلة للأولمبياد وستمثل مصر، وهو عكس الرأى العام الذى تعاطف مع اللاعبة المتضررة بإصابات بليغة.

كما هاجمشوبير السوشيال ميديا بحدة، لموقفهم فى الأزمة وكذلك فى قضية أحمد رفعت، ما خلق حالة من الاحتقان ضده وتبادل الهجوم معهم وقرر مقاضاة من يتجاوز منهم ضده.

كما أن قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت رحمه الله، له دور كبير فيها الأمر، حيث كان مسؤولا فى نادى فيوتشر أثناء الأزمة الخاصة باللاعب.