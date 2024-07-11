فى رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى.. الأهلى يواجه الفائز من المريخ أمام جورماهيا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم فى الموسم الجديد 2024/2025، والتى أُجريت اليوم «الخميس»، عن مواجهة فى المتناول للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أمام الفائز من مباراة المريخ جوبا بطل جنوب السودان أمام جورماهيا الكينى.

وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف» عن إجراء قرعة الدور التمهيدى من منافسات الاتحاد الخاصة بالأندية اليوم «الخميس»، فى مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بالقاهرة.

وقرر الإتحاد الأفريقى إعفاء الأندية الخمسة الأعلى تصنيفًا فى التصنيف الرسمى للأندية من المرحلة التمهيدية الأولى الأهلي والترجي وصن داونز وبترو أتلتيكو بالإضافة إلى مازيمبى الكونغولى.

وبحسب موقع الـ«كاف»، ستلعب الأندية الـ«54» المتبقية اعتبارًا من الجولة التمهيدية الأولى، وتتكون من الأندية الأعلى تصنيفًا، الأندية الأقل تصنيفًا، والأندية غير المصنفة حسب تصنيف الـ«كاف».