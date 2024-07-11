تعرف على منافس السماوى فى الدور التمهيدى الأول والثانى لدورى أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من دورى أبطال إفريقيا، عن مواجهة بيراميدز، مع نادى جيه كيه يو الزنجبارى، ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من عزام التنزانى وإيه بى آر الرواندى حال تأهله للدور التمهيدى الثانى.

كما أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلى مع الفائز من المريخ جوبا من جنوب السودان مع جورماهيا الكينى.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدى فى بطولة الكونفدرالية.

ويذكر أن الدور التمهيدى لدورى الأبطال، سيقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادى الأهلى.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.