وزير الشئون النيابية: بناء الإنسان ودعم الصناعة من أولويات الحكومة

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال المستشار محمود فوزي إن نقاشات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة كانت صريحة وواضحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها، واتسمت بالديموقراطية والصبغة العملية والواقعية، حيث أن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة، والذي أظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم الصناعة، وتطوير الصناعات الوطنية، والعمل على النهوض بها، مع وضع المسئولية المجتمعية في الاعتبار الأول.