الزمالك يفوز على طلائع الجيش بهدفين ويتقدم للمركز الخامس فى “دورىNile”.

حقق فريق نادى الزمالك فوزا غاليا على حساب مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الخميس”، على ملعب استاد الكلية الحربية، فى لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق لاعبه، يوسف إبراهيم أوباما، الذى سجل الهدف الأول في الدقيقة 43، برأسية متقنة بعد عرضية من عبد الله السعيد، وفى الشوط الثانى عزز عبد الله السعيد تقدم الزمالك بهدف ثانٍ من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، وفى الدقيقة 69 قلص طلائع الجيش النتيجة بهدف من نيران صديقه سجله أحمد مجدى، مدافع الزمالك بالخطأ فى مرماه.

وظهر طلائع الجيش بشكل جيد في الشوط الأول فى ظل تراجع نادى الزمالك، وكاد الفريق أن يسجل فى أكثر من فرصة، إلا أن خبرات لاعبى الزمالك منحت الفريق الأفضلية.

وفى الشوط الثانى كان الزمالك أكثر حركية وسيطر لاعبوه على مجريات اللعب، فيما كثف الطلائع محاولاته للعودة فى النتيجة، حتى تمكن من تقليص الفارق.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 44، من 25 مباراة، ليصعد للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35 من 30 مباراة فى المركز الحادى عشر.