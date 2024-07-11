هل تنجح تكرار التجربة باختيار محاسب بوزارة الزراعة فى وضع حلول للأزمات الزراعية؟

بدأت الحكومة الجديدة فى مباشرة مهام عملها بعد أداء اليمين الدستورية وبدا التشكيل الوزارى الجديد فى مجمله يميل لأول مرة لأن تكون حكومة تكنوقراط مبنية بشكل كبير على خبرات كبيرة لكل وزير فى مجال عمله ووزارته.

شمل التشكيل بعض الإصلاحات أهمها دمج وزارات واحتفاظ بوزراء مميزين، واختيار وزراء جدد بمتوسط أعمار أميل للشباب، وخبرات مميزة لأغلب الوزراء الجدد، من بين التشكيل وزير الزراعة علاء فاروق.

يتمتع‫ الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد بخبرة مصرفية تصل إلى 40 عامًا، وتعتبر تلك هي المرة الثانية على التوالي التى يتولي فيها قيادة الوزارة ويديرها المحاسبون فهل تنجح سياسته فى حل مشاكل الزراعة المصرية.

يرى البعض أن نجاح علاء فاروق كمصرفي في تطوير البنك الزراعي لا يؤهله لقيادة وزارة من أهم الوزارات في مصر، فلا بد أن يكون على دراية وفهم وعمق في مجال التخصص إضافة إلى كونه جار على حقوق الفلاحين بسبب سياسته المالية فى البنك الزراعي.

ورغم انحيازه للزراعيين وتفضيله لهم لقيادة الوزارة، لكنه يرى انه ليس شرطا أن يكون الوزير متخصصا تقنيا فى وزارته، لان عمل الوزير يقوم على تحديد السياسات ووضع الرؤي الصحيحة واختيار القيادات المعاونة الأكفاء لتنفيذها واستشارتهم فى معالجة الأمور واختيار الوضع الأمثل وفقا للدكتور عبد العظيم مصطفى أستاذ الاقتصاد الزراعي فان الوزير فى رأيه إدارة.

مبينا إن اغلب الدول الأوربية لا تعتمد فى اختيار الوزراء على التخصص بقدر اعتمادهم على حسن الإدارة، مشيرا إلى تجربة الدكتور كمال الجنزورى كان من أفضل رؤساء الوزراء فى مصر فى التخطيط من وجهة نظره وهو متخصص فى الاقتصاد الزراعي، حيث كانت قدرته على الإدارة الجيدة لمواقع الأزمات.

وأكد عبد العظيم أن نجاح الوزير مرتبط بقدرته على وضع خريطة زراعية واضحة تركز على المحاور الرئيسية فى السلسلة الإنتاجية، بداية من المياه ومقنناتها ووضع حلول للبحوث الزراعية، منح التعاونيات دورا أكبر وفاعلا، الربط بين الزراعة والصناعةـ إضافة إلي رسم خريطة زراعية واضحة للمحاصيل الإستراتجية والضرورية، الاهتمام بالوجستيات والنقل والإرشاد الزراعي وتطبيقه من خلال محطات ممارسة والبحث العلمي، قدرة على الإدارة وتوجيه الموارد البشرية والبحثية توظيف الكفاءات.

وأشار عبد العظيم إلى أن قطاع الزراعة غير مربح ويحتاج إلى إعادة هيكلة بشكل كامل وتغيير السياسات الحالية والتوجه إلى تعظيم التصدير على أساس التصنيع الزراعي وليس تصديرها المحاصيل فرش فى شكل مواد زراعية، من خلال تحديد السياسات بتحديد الهوامش السعرية لكل مرحلة فى سلسلة الإنتاج، بحيث يتمكن المزارع من حقه بحصوله على 75% من القيمة السعرية للمنتج لتشجيعه على الاستثمار والإنتاج.

أيضا تأتي مطالب المزارعين بتحسين أوضاع الفلاحين ودعم القطاع وتوفير الخدمات من مستلزمات زراعية بأسعار مناسبة وإعادة التفكير في تقنين سعر الأراضي الصحراوية خاصة فى ظل رفع الدولة يدها عن تقدم أي خدمات للمستثمرين، فكل ما تحتاجه الاراضي المستصلحة يتم عملها على حسابه.

وهناك بعض الملفات التي تحتاج إلي التركيز والمتابعة والعمل عليها بحسب عميد كلية الزراعة الأسبق، منها زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية، بالمقدمة الحبوب القمح والذرة للحد من الاستيراد، ومتابعة تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل للقضاء على أزمة التسويق، وتحقيق هامش ربح للمزارعين، وتطبيق منظومة التأمين الصحى على الفلاحين.

كما يحتاج القطاع الزراعى، إلى استكمال المشروع القومى لإنتاج تقاوى الخضر، وزيادة المزارع المصرية فى أفريقيا، واستكمال مشروع زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والعلفية لزيادة إنتاج اللحوم والدواجن، استكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع ملء الفراغات، استكمال مشروع التحسين الوراثى “التلقيح الصناعى” على مستوى المحافظات وانتقاء أصناف أكثر قدرة على إنتاج الألبان واللحوم. وزيادة استثمارات الدواجن التى حققت فيها مصر اكتفاء ذاتيا تراجعت بسبب أزمة الأعلاف ما يستوجب وضع حلول عاجلة لها وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لتخفيض التكلفة، إحياء مشروع “البتلو” وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالتوازى.

وشدد عبد العظيم على ضرورة مواجهة الأمراض الوبائية وخاصة أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية، وتوفير احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

الاهتمام بالإرشاد الزراعى الذي ينقل البحوث العلمية ويضعه محل التطبيق وتطوير مشروع الرى الحقلي زيادة اعتمادات مراكز البحوث الزراعية واستحداث أصناف أعلى وأكثر قدرة على تحمل تغيرات المناخ من خلال الربط بين الكليات ومراكز البحثية فى وضع خريطة لإنتاج أصناف أكثر تحملا للملوحة وأقل استهلاكا فى المياه وبقاء فى التربة.