اجتماعات مكثفة للجان البرلمان لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

تواصل اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اجتماعاتها التي بدأت يوم أول أمس الأربعاء وتنتهي الإثنين المقبل، بشكل مكثف بما في ذلك ايام الإجازات الرسمية الخميس والجمعة والسبت، وذلك للاستماع إلى خطط الوزراء فى برنامج الحكومة الجديدة وصولاً إلى إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة على أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.