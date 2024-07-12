فى سلسلة المباريات المؤجلة بـ«دورىNile».. لقاء حاسم ومُرتقب بين الأهلى وبيراميدز

يتابع عشاق الدورى المصرى الممتاز «دورىNile»، المباراة المرتقبة والحاسمة فى الصراع على صدارة الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز، حيث يلتقى الفريقان فى التاسعة من مساء اليوم «الجمعة» بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الرابع عشر للمسابقة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي الوصيف، المتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

وسيلتقى الفريقان مجدداً فى الدور الثانى من مسابقة الدورى المصري يوم 22 يوليو/ تموز الجارى، أى بعد 10 أيام من المباراة الأولى، وذلك ضمن الجولة 31.

تعد مباراة المارد الأحمر أمام السماوى، مهمة فى رحلة الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى، عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وتأتى أهمية مواجهة الليلة بين الأهلى وبيراميدز من أنها مواجهة لا تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وهى محطة فاصلة فى مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدورى، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه فى التتويج.

وحقق فريق بيراميدز 14 انتصار تواليًا فى الدورى المصرى، ما جعله يقترب أكثر فأكثر من تحقيق لقب المسابقة لأول مرة فى مسيرته، بعد أن ابتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن حامل اللقب الأهلى، الذى لعب 4 مباريات أقل من منافسه.

فيما حقق فريق النادى الأهلى 12 انتصار متتالى فى الدورى الممتاز، مُعززًا فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدفًا، فيما يأتى السماوى فى المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.