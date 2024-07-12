التشكيل المتوقع لفريقى الأهلى وبيراميدز فى مؤجلة الجولة الـ«14» من «دورىNile»

يدخل فريقا الأهلى وبيراميدز أهم مباراة لهما فى هذا الموسم، حينما يتلاقى الفريقان فى التاسعة مساء اليوم «الجمعة»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة دائمًا ما تأتى بالإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتعد مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة في مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدورى، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه فى التتويج بـ«دورىNile».

ومن المتوقع أن يأتى تشكيل الفريقين كالتالى:

التشكيل المتوقع للأهلى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، عمر كمال عبد الواحد – خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق – خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام أبو علي

التشكيل المتوقع لبيراميدز:

حارس المرمى: أحمد الشناوى – خط الدفاع: محمد الشيبى، محمود مرعى، أحمد سامى، محمد حمدى – خط الوسط: بلاتى توريه، مهند لاشينن وليد الكرتى – خط الهجوم: مصطفى فتحى، فيستون ماييلى، فخرى لاكاى.