المنافسة تشتعل على القمة.. وحسم أول الهابطين بشكل رسمى فى الجولة الـ«31»

تنطلق غدًا السبت 20 يوليو الجارى، مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز «دورىNILE»، والتى من المتوقع أن تشهد هذه الجولة حسم أول الهابطين وضمان بعض الأندية البقاء فى البطولة الموسم المقبل.

وتحسم مواجهة فريق الداخلية أمام الزمالك المقبلة من عمر الجولة الـ31 لبطولة الدورى المصرى الممتاز «دورىNILE»، هبوط الفريق بشكل رسمى في حال تلقى الهزيمة حيث يأتى الفريق فى المركز الأخير من جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة ويلاحقه فريق المقاولون العرب برصيد 20 نقطة وبلدية المحلة برصيد 23 نقطة.

فيما تسعى بعض الأندية لحصد الثلاث نقاط فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى المصرى الممتاز، وبقاء الاستمرار فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بشكل رسمى، والوصول الى النقطة الـ35 فى مقدمتهم الاسماعيلى الذى يمتلك 31 نقطة والجونة برصيد 32 نقطة وفاركو برصيد 29 نقطة.

وفى صراع الصدارة، تشهد المنافسة الشرسة بين فريقى الاهلى وبيراميدز على حصد اللقب هذا الموسم، بسبب تقارب الفريقين حيث يملك الفريق السماوى 68 نقطة فى الصدارة، ويلاحقه الفريق الأحمر برصيد 57 نقطة وله أربع مؤجلات الفوز بها يحسم الصدارة بشكل كبير.