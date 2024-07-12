قمة الأهلى وبيراميدز.. أفضل هجوم يواجه أقوى دفاع

جماهير وعشاق الدورى المصرى «دورىNile»، على موعد فى التاسعة من مساء اليوم «الجمعة»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، مع قمة مرتقبة بين الأهلى وبيراميدز فى لقاء مؤجل من الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز، وهو لقاء مهم للغاية، نظراً للتنافس الشديد بين الفريقين على لقب الدورى المصرى هذا الموسم.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب فرق الدورى المصرى الممتاز، برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بفارق 11 نقطة عن فريق النادى الأهلى الذى يأتى فى المركز الثانى، المتبقى له 4 مباريات.

وسيلتقى الفريقان مجدداً فى الدور الثانى للدورى الممتاز، بعد 10 أيام من مباراة اليوم، يوم الاثنين 22 يوليو الجارى، وذلك ضمن الجولة 31.

نجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى آخر 12 مباراة له بالدورى وتحديداً منذ السقوط 1-2 أمام الزمالك فى 15 أبريل الماضى، فيما يقدم السماوى موسمًا هو الأفضل فى مشواره، فقد حقق الفوز فى آخر 14 مباراة وتحديداً منذ التعادل السلبى مع الجيش فى 5 أبريل.

وتعرض بيراميدز لخسارة يتيمة فى الموسم الحالى للدورى 0-2 أمام فريق سيراميكا كليوباترا فى أكتوبر الماضى، فيما سقط المارد الأحمر مرتين فى مارس أمام البنك الأهلى بنتيجة 3-4 في مباراة ماراثونية، وفى أبريل أمام الزمالك 1-2.

وفى الموسم الماضى بالدورى، تقاسم الأهلى وبيراميدز الفوز بنتيجة 3-0 لكل فريق، حيث فاز الفريق الأحمر فى الدور الأول وفاز بيراميدز فى الدور الثانى، فى حين لم يحدث أى تعادل فى آخر 7 مباريات بين الأهلى وبيراميدز، حيث فاز الأول 5 مرات والثانى مرتين.

ويتصدر المارد الأحمر قائمة أفضل هجوم فى الدورى المصرى برصيد 54 هدفاً بفارق 5 أهداف عن بيراميدز رغم خوضه 4 مباريات أقل، فيما ينفرد السماوى بصدارة قائمة أفضل دفاع فى الدورى حيث استقبلت شباكه 17 هدفاً رغم خوضه 4 مباريات أكثر من الأحمر الذى تلقى 20 هدفاً كثانى أفضل دفاع بالتساوى مع فريق مودرن سبورت.