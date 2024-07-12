شربيني يستعرض خطة وزارة الإسكان في برنامج الحكومة أمام البرلمان

ألقى الوزير شريف شربينى (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، أشار فيه أن أهم اهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع في المدن المستدامة واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع في ٣٤ مدينة، واستكمال العمل في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك استكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي الدخل.

كما أوضح أن من بين خطة الوزارة في المرحلة القادمة هو تنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر، وتنفيذ بعض المدن الجديدة في المحافظات الحدودية، كما تهدف الوزارة إلى تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحليه المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان مما يساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل في العديد من المحافظات، مشيرا أنه سيتم تمويل بعض من هذه المشروعات من فائض هيئة التخطيط العمراني.

وأكد الوزير على أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.