القصبي يدعو لرفع كفاءة العاملين بالتنمية المحلية وتدريبهم على التعامل مع المواطنين

وجه النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، الشكر لوزيري التنمية المحلية والاسكان على عرضمها المقدم عن خطة عمل وزارتيهما في برنامج الحكومة أمام لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة، مؤكدا على أهمية انعكاس مؤشرات برنامج الحكومة على المواطن المصري، متطلعاً إلى استكمال وزارة الإسكان في توفير سكن مناسب للشباب والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها، واستكمال الإنجازات التي حققتها الدولة في تحلية المياه وشبكات الصرف خلال الفترة الماضية.

كما أكد القصبي على ضرورة رفع كفاءة العاملين بوزارة التنمية المحلية وتدريبهم على التعامل مع المواطنين واتخاذ القرار، وتهيئة المناخ في التكامل بين جميع المحافظات، مؤكدا على سرعة العمل على تحديد كردونات المدن، وتقنين وضع اليد، ووضع قواعد حاسمة للقضاء على التعدي على أملاك الدولة.