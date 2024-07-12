تعرف على موعد عودة شيكابالا إلى التدريبات فى الزمالك

كشف مسئولو نادي الزمالك، عن موعد عودة قائد الفريق محمود عبد الرازق «شيكابالا»، إلى التدريبات الجماعية، عقب سير برنامجه التأهيلى من الإصابة فى العضلة الضامة بشكل جيد مؤخرا.

وينتظم قائد نادى الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، فى تدريبات الفريق، عقب مباراة بلدية المحلة، المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى المصرى، والمقرر لها يوم «الاثنين» المقبل.

وكان شيكابالا، قد تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الضامة منذ أبريل الماضى خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة دريمز الغانى، ضمن ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية.

وكان مسئولو نادى الزمالك، قد نفوا أمس «الخميس»، الشائعات التى ترددت بخصوص نية شيكابالا، الاعتزال فى نهاية الموسم الجارى، بسبب الإصابة.

وحصل لاعبو نادى الزمالك، على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين لهدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصرى.