لاعب الدراويش عمر الساعى على رادر الأهلى

نشرت تقارير إعلامية رياضية، أنه لدى مسئولو النادى الأهلى، الرغبة فى التعاقد مع لاعب وسط الإسماعيلى عمر الساعى، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل.

وقالت التقارير، أن إدارة النادى الأهلى دخلت فى مفاوضات مؤخرا مع لاعب وسط الدراويش عمر الساعى، من للانتقال لصفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الإعلامية، أن مفاوضات النادى الأهلى مع عمر الساعى عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات فى القلعة الحمراء، من أجل إقناع لاعب وسط الإسماعيلى بالانتقال لصفوف الفريق فى الموسم القادم.

وشددت التقارير على أن النادى الأهلى، سيدخل فى مفاوضات مباشرة مع إدارة نادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، لحسم ضم عمر الساعى هذا الصيف، حيث لعب عمر الساعي صاحب الـ 21 عاما، 28 مباراة مع الدراويش فى الموسم الجارى وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف فقط.