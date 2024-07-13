القصبي يطالب الاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول

أشاد النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بالوزراء على عرضهم المقدم عن خطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة وبمداخلات النواب القيمة على البرنامج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.

وأكد القضبي على وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها، مشيراً أن قضية التعليم أصبحت عبء على كل أسرة مصرية، مطالباً بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية.

كما أكد على الحفاظ على حقوق العاملين واحترام المصري داخلياً وخارجياً، للحفاظ على العمال المهرة وعدم نفورهم إلى خارج البلاد، مطالباً بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط.