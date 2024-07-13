نائبة التجمع تتقدم بطلب إحاطة للإسكان بشأن تأخر تسليم شقق العاملين بالوزارات في العاصمة الإدارية

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة مقدم ‘لى الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن “تأخر الحكومة في تسليم شقق المرحلتين الثانية والثالثة للعاملين بالوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة”، مما يتسبب في بالغ المعاناة لهؤلاء العاملين وأسرهم وذلك بسبب اغتراب هؤلاء العاملين و معاناتهم اليومية في السفر والتنقل من محل إقامتهم بالقاهرة أو الأقاليم إلي العاصمة مما يؤدي إلي إهدار الكثير من الوقت لطول السفر حيث يسافر اغلبهم قبل مواعيد العمل بثلاث أو أربع ساعات تقريبا لصعوبة المواصلات، ويسبب أيضا العبء المادي علي هذه الأسر بسبب تكلفة السفر اليومي الباهضة ويؤثر إجتماعيا علي استقرار أوضاع هذه الأسر بسبب طول فترة غياب الموظف عن اسرته يوميا لبعد المسافة ويتسبب ذلك في التزاحم علي الطرق المؤدية من وإلى العاصمة.

هذا فضلًا عن كمية الحوادث اليومية على الطرق يوميًا، وما يتعرضوا له على الطريق بسبب حالة الطقس بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو والأمطار.

وطالبت نائبة التجمع في طلبها: ببحث الأمر والإفادة عن أسباب تأخر التسليم وسرعة التدخل لرفع معاناة هذه الأسر.