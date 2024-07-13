السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك سبتمبر.. والـ”كاف”: صراع الأبطال يقترب

وصف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ”كاف” مواجه عملاقى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى بطولة السوبر الأفريقى بأنها “صراع الأبطال”. وكتب حساب الكاف عبر منصة “X”: “الأهلى والزمالك عملاقا الكرة المصرية فى مواجهة مرتقبة بكأس السوبر الأفريقى بالرياض”.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك فى السعودية، والمقرر لها 27 سبتمبر المقبل، ويشارك فيها الأهلى، باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا والزمالك بطلا للكونفيدرالية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد القارى لكرة القدم الـ”كاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، إقامة النسخة الثانية من بطولة دورى السوبر الإفريقى، فى نسختها الثانية، وسط توقعات بمشاركة الأهلى ممثلًا عن الكرة المصرية.