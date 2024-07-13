صفحة الأهلى تحتفى بتألق وسام أبو على ووصوله للهدف رقم 14

احتفت صفحة الأهلى الرسمية بمهاجم فريق “المارد الأحمر” وسام أبو علي، بعد مواصلة تألقه بالقميص الأحمر، وتسجيل هدفين جديدين فى مشواره مع أبناء التتش، عقب الوصول للمساهمة التهديفية رقم 14 مع الأهلى منذ الانضمام لصفوفه فى يناير الماضى.

ونجح وسام أبو على فى تسجيل هدفين فى شباك بيراميدز ليصل للهدف رقم 10 فى مشواره مع الأهلى بخلاف صناعة 4 أهداف آخرين.

وحقق فريق النادى الأهلى فوزاً مثيراً على بيراميدز بثلاثة أهداف لهدفين، خلال المباراة التى جمعتهما مساء “الجمعة”، على ملعب استاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.