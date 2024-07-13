بعد الفوز على بيراميدز.. “كهربا” يشيد بأفشة ووسام والشحات: لكل مجتهد نصيب

أشاد لاعب النادى الأهلى، محمود عبد المنعم “كهربا”، بزملائه فى الفريق محمد مجدى أفشة ووسام أبو على وحسين الشحات، بعد قيادتهم المارد الأحمر للفوز على بيراميدز والاقتراب خطوة جديدة من صدارة بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

وقال كهربا لأفشة عبر ستورى حسابه على انستجرام، “لكل مجتهد نصيب، وتستاهل كل خير يا أخويا”، فيما وصف وسام أبو علي بـ”الهداف”، وهنأ حسين الشحات بعد فوزه بلقب رجل المباراة.

من ناحية أخرى، يدرس المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لقائمة المارد الأحمر التي تستعد لمواجهة مودرن سبورت.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبه كهربا قبل انتظامه فى التدريبات الجماعية أخطره خلالها بضرورة الالتزام فى التدريبات الفترة المقبلة حتى يضمن استعادة موقعه في التشكيل الأساسى للأهلى.