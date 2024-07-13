تدريبات استشفائية فى الأهلى اليوم للتخلص من الإجهاد وضغط المباريات

يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مراناً استشفائياً للعناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة بيراميدز بالدورى أمس، وذلك لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً استعداداً لمواجهة مودرن سبورت.

ويحصل الأهلى على راحة من التدريبات غداً، الأحد، على أن يستأنف تدريباته مساء الاثنين باستاد مختار التتش، ليخوض مرانه الأخير ويدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة مودرن سبورت.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء “الثلاثاء” المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.