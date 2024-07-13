وزير قطاع الأعمال: الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر خاصة في ظل توفر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة.

وتفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة وادي حوف في حلوان.

وأشار الوزير إلى أن شركة النصر للسيارات تعد أحد الكيانات الصناعية الهامة التي تمتلك اسما كبيرا وتاريخا وعلامة تجارية عريقة، وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، وبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق قيمة مضافة للصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي.

جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960، وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.