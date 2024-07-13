“الشربيني”:  وضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من تنفيذ مشروعات التجمع العمرانى بالاسكندرية

تفقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ64 برجاً سكنياً “أبراج صواري”، بها 3068 وحدة، و310 فيلات، بالتجمع العمراني “صوارى” بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، موجهاً بوضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من تنفيذ الوحدات والفيلات، وأعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالكامل، وتقسيم الموقع إلى مناطق يتم الانتهاء منها بالكامل تباعاً وتسليمها للحاجزين، حيث إن جميع الوحدات والفيلات بالمشروع تم حجزها بالكامل.

وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع صوارى، وتفقد النماذج المختلفة للوحدات السكنية والفيلات المنفذة بالمشروع، وأعمال المرافق والطرق، ومنطقة الخدمات، موجهاً بالانتهاء من أماكن انتظار السيارات أسفل الأبراج بالتوازى مع إنهاء الوحدات السكنية، وطرحها على حاجزى الوحدات، وتهيئة الموقع لتلبية احتياجات ذوى الهمم، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والتوسع في استخدام مغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض، ووضع لافتات إرشادية لكل مكونات المشروع، وتنفيذ جميع الأعمال بأعلى معايير الجودة، وكذا أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع “صوارى” يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ويتمثل المحور الأول للمشروع فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً “أبراج صواري”، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى “إسكان فاخر” تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمرانى “صوارى” بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبنى المستقبل.