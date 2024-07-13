فى جولة موسعة .. رئيس جامعة بنها يوجه باستغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم السبت جولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت الجديدة والقديمة والتي يتم رفع كفاءتها ، واطلع علي نسبه الإنجاز في هذه المشروعات رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والأستاذه شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والاستاذ أيمن بيومي الأمين المساعد للشئون المالية، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال التجديدات ورفع كفاءة مبني وقايه النبات بكلية الزراعةً‘ ومعمل الأحياء المائية ‘ومعمل المحاكاة والمهارات بكلية الطب البيطري رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة والدكتوره أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري واستمع لشرح من مهندسي الموقع عن أعمال التطوير.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التوسعة والتطوير في الأسبقية الثانية من أعمال مبنى مركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث برنامج الإمتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب رافقه خلالها الدكتور محمد عب الفتاح مدير مركز الاختبارات بالجامعة الإمتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية، .

كما تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمكون من أرضى و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة ، كما تفقد أيضا أعمال تعلية المبني الاداري والسكاشن بكلية الحقوق لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتجديد بمبني الجراحة بالمستشفي الجامعي بالإضافة الي تفقد عدد من مخازن الجامعة والمستشفيات الجامعية الموجودة بكفر سعد، واطلع علي سير العمل بها رافقه خلالها الدكتور محمد الاشهب عميد كلية الطب البشري والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، كما شملت الجولة تفقد أعمال الصيانة والتجديدات بكلية التمريض رافقه خلالها الدكتورة مروة راغب عميدة كلية التمريض.

وخلال الجولة أكد الدكتور ناصر الجيزاوي علي أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.