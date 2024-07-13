صوت الشعب يعلن عن مبادرة لتشكيل مجلس استشارى لكل وزارة من الخبراء والمتخصصين للتعاون مع الوزراء

أعلنت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ عن مبادرة لتشكيل مجلس استشارى لكل وزارة؛ تضم خبراء ومتخصصين فى مختلف المجالات للتعاون مع الوزراء؛ فى تحقيق رؤية مصر 2030؛ وأهدافها التنموية للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وقالت مروة بوريص إن مبادرة تشكيل المجالس الاستشارية للوزارات ستكون الأولى من نوعها؛ ويرتكز دورها على مساعدة الوزراء فى طرح الأفكار والرؤى المبتكرة لتطوير السياسات المستقبلية؛ وتحديد الأولويات؛ واطلاق المبادرات؛ وابداء الرأى فى مشروعات القوانين؛ والتعاقدات مع الهيئات والشركاء الدوليين؛ والمساهمة فى الاصلاح الادارى والمؤسسي؛ بما يعزز من حوكمة المؤسسات وتحقيق الشفافية والنزاهة.

وأشارت إلى أن المجالس الاستشارية تقوم بمساعدة الوزراء فى اتخاذ القرارات الايجابية؛ فضلا عن انهم سيكونوا شركاء أيضا فى المسئولية أمام قيادات ومؤسسات الدولة الوطنية و المواطنين.

وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن تشكيل مجلس استشارى لكل وزارة يساهم فى زيادة التناغم بين جميع الوزارات؛ موضحة أن التواصل والتناغم مهم جدا لتنفيذ الرؤية العامة للدولة فى مختلف المجالات؛ ولذلك فمن غير المقبول أن ينفرد الوزير أو المسئول باتخاذ القرارات؛ ثم نفاجأ بعد ذلك أنها سياسات وقرارات خاطئة؛ أو يأتي وزير جديد ويقرر الغاء كل القرارات والسياسات التى اتخذها الوزير السابق.

وأوضحت أن المجالس الاستشارية لكل وزارة يصدر قرار بتشكيلها وتحديد مهامها رئيس مجلس الوزراء؛ ويكون عملها تطوعيا دون مقابل؛ وتضم أصحاب الخبرات والمتخصصين فى مختلف المجالات؛ وتجتمع مرة واحدة كل شهر ويرفع نتائج الاجتماع الى رئيس الوزراء؛ على أن يتضمن قرار التشكيل مساعدة الوزير المختص فى وضع الاستراتيجيات العامة؛ وتحسين مستوى الاداء الحكومى؛ وبناء اقتصاد قوى والارتقاء بجودة حياة المواطنين.