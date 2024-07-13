زخم فني وثقافي في مهرجان “أهالينا” بالشرقية

تنتهي اليوم فاعليات مهرجان “أهالينا” الصيفي، بمحافظة الشرقية، المنفذ برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة.

وعلى مدار 3 ايام تضمن المهرجان معرض كتاب بأسعار رمزيه برعاية الهيئة العامة للكتاب وإصدارات قصور الثقافة، ومعرض كتاب لدار عصير الكتب. بتخفيضات تصل إلى 90٪ ، ومشاركة يومية من مكتبات مصر العامة ، وعدد من الورش الفنية ومعارض صور

وتضمنت فاعليات اليوم الأول عرض لكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وعرض كورال لمجمع لغات ههيا، ثم فقرة الساحر للفنان نبيل بركات، التابعة للمركز القومي للطفل، وعرض الكولان، وفريق عرائس الماريونيت، وشهد المسرح عرضا لفرقة الشرقية للعرائس وفقرة الأراجوز، وجاء الختام مع عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أحمد واصف، وقدمت الفرقة عددًا من الرقصات المستوحاة من التراث الشعبي لمحافظة الشرقية

واستكملت الفعاليات اليوم الثاني بالقاء احتفالي بالعام الهجري الجديد، يعقبه مجموعة من الأناشيد والابتهالات لفرقة الشرقية للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

وتتضمن فاعليات الختام عروض للفرقة القومية للفنون الشعبية ، وعرض فرحة الذي تدور أحداثه من خلال طفلة متلازمة داون تتعرض للمضايقات من قبل بعض زملائها وترفض الذهاب الي المدرسة .. لكن يدعمها والديها وينمون موهبتها في العزف الموسيقي بالمعاونة مع مُدرسة الفصل حتي تستطيع الدمج في المدرسة والمجتمع وإظهار موهبتها وتميزها للآخرين . وعروض لفرقة عبد الوهاب للموسيقى العربية وعروض اخري متنوعة للاطفال