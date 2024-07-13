أشرف صبحي يستعرض خطة الشباب والرياضة أمام البرلمان خلال دراسة برنامج الحكومة

ألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببيان حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيرا إلى وجود خطة واستراتيجية عمل طبقًا للمشكلات والتحديات الموجودة فى المجال الشبابى والرياضى واستناداً إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ثم قام بعرض توضيحي بإنجازات الوزارة على شاشة القاعة، أوضح فيه أن عدد المنشآت الرياضية قد تجاوز نحو 11 ألف منشأة رياضية، وأن عدد البرامج والأنشطة الرياضية المقدمة للشباب والنشء بلغ نحو 104 ألف برنامج، مؤكداً حرص الوزارة على التنمية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا، مؤكدًا على وجود تعاون كبير بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب وتغيير أسلوب حياتها والارتقاء برأس المال البشري.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع دراسة للوصول إلى ملايين الشباب لاكتشاف المواهب ووضعهم في برامج خاصة بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز ثقة الشباب بالحكومة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، كما أشار إلى تأسيس أول حاضنة رياضية للشركات المتوسطة فى مركز مدينة نصر كتجربة أولى.

وفي إطار تمكين الشباب سياسياً بالاشتراك مع الحكومة، أشار الوزير إلى إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب، مشيرا إلى النجاح الذي تم الوصول إليه في الجينوم الرياضي حيث تم اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية بشكل أكبر وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخرى مرتبطة بالتحمل، مؤكداً على ان القوائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة هو تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين وتحسين قطاعى الشباب والرياضة.