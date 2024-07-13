علاء عابد يطالب بتوطين صناعة الأدوية في مصر لخفض فاتورة الاستيراد

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلا ت بمجلس النواب على ضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب،وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وطالب عابد خلال كلمته بضرورة في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد على أهمية استصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية لما له من أهمية على القطاع الصحى، وحفظا لحقوق الأطباء والمرضى ،والتوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، وذلك تمهيدا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

كما وجه عابد سؤال لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بشأن خطة الوزارة لإضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل ، وأيضا خطتها بشأن تفعيل دور لجنة تسعير الخدمات الطبية المشكلة داخل هيئة التأمين الصحى الجديدة للقضاء على التفاوت الشديد بين اسعار الخدمات ومواجهة الانفلات السعري والخلل السعرى بكافة أنواع الخدمة الكشف والتحاليل والأشعات وخلافه بما يتجاوز دخل وقدرات الأسر المصرية الفقيرة والمتوسطة على تحمل تكلفة هذه الخدمة.

وأكد النائب على ضرورة مشاركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التحول الرقمي بربط المستشفيات والجهات المختلفة وإتاحة البيانات والمعلومات بصورة فورية، وكذلك تطوير المنظومة الصحية واتخاذ القرار، ,ان يكون هناك تشجيع حقيقي للقطاع الخاص للانفاق والاستثمار في بناء المستشفيات والمشاركة في تشغيلها والمشاركة مع الدولة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.