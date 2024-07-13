رئيس شباب النواب: برنامج الحكومة مبشر وطموح ونحتاج خطة خمسية لتطوير الرياضة المصرية

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة طموح والأرقام التي تستهدف تحقيقها مبشرة، مما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري.

وأكد رئيس لجنة الشباب خلال كلمته أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة بحضور وزراء الصحة والشباب والرياضة والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي؛ أن وزارة الشباب عليها دور كبير في بناء الإنسان المصري ليس من خلال الأنشطة الرياضية فقط، رغم أهميتها في بناء الإنسان المصري ولكن يجب أن تتنوع الأنشطة الي اجتماعية ثقافية رياضيه دينية واستثمار.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصري هي المشروع الاجتماعي الاهم في تاريخ مصر حيث وفر فرصة تاريخية للشباب من خلال انشاء مراكز شباب في جميع القري ويجب على الوزراة إعادة تأهيل العاملين لرعاية هؤلاء الشباب حتى تتحقق الاهداف المنشودة.

وطالب رئيس لجنة الشباب بإنشاء قاعدة بيانات لمتابعة الشباب الذي يحصلون علي دورات تدريبية حتى يتم الاستفادة منهم كقيادات سياسية وتنفيذية، حيث أسفرت تلك التدريبات عن وجود شباب أصبحوا اعضاء مجلس نواب وشيوخ، وهو ما يستدعي وجود قاعدة بيانات للاستفادة من باقي الخريجين.

وأيضًا برامج لقياس اثر تدريب الشباب والذي ينفق عليه أموال من الدولة المصريه للتدريب.

وطالب بضرورة وجود تنسيق وتشبيك بين وزارت الحكومة لإعداد الشباب بالشكل الذي يتمناه الجميع خاصة أن وزارة الشباب لن تستطيع وحدها القيام بهذا الدور، مطالبا التنسيق بين وزارت التعليم والتعليم العالي والأوقاف لافتا إلي ضرورة أن يكون هناك استيراتيجية للدولة المصرية من خلال التعاون بين الوزارات من أجل هدف بناء الإنسان المصري تحت إشراف وزير الصحه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.

كما طالب رئيس لجنة الشباب خلال الاجتماع الاستفادة من مقومات مصر حتى تكون الرياضة أحد مصادر الدخل القومي والإمكانات المتمثلة في وجود رياضات مائية هوائية، الي جانب وجود منشأت وبنية رياضة عالمية تمكن مصر من استضافة الفعاليات الدولية واستخدام تلك المقومات لاستضافة معسكرات الفرق الأجنبية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق وهو ما انعكس علي وجود تلك المقومات.

وشدد رئيس لجنة الشباب علي ضرورة وضع خطة خمسية لتطوير الرياضة في مختلف المجالات بداية من كرة القدم مرورا بالالعاب الشهيدة التي ليس لها حظ في الاعلام بالرغم من تحقيق أبطالها لمراكز عالمية حتي يكون لدينا مشروع قومي للرياضة علي غرار البطل الأولمبي.

وأكد أن مصر قادرة علي تحقيق مكانة افضل خاصة في ظل الدعم الغير مسبوق من القيادة السياسية، مشيرا إلي أهمية وضع استراتيجية أيضًا لتسويق وتصدير المواهب الرياضي وكذلك معالجه مشكله التجنيس بتقليل اسبابها والحد منها كذلك.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الاهتمام بالطب الرياضي والوقائي من أهم الملفات التي تحتاج إلى اهتمام، خاصة أننا لدينا مقومات من الكوادر الطبيه يستعان بها في كل الدول لذلك يجب ان يكون هناك منظومه طب رياضي ووقائي للحد من حالات الإصابات والوفيات.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أهمية ضبط الوسط الرياضي من خلال الإشراف الفعلي على الاتحادات حتي لاتضع لوائح الاتحادات لمصلحة أشخاص أو شخص رئيس الاتحاد ولكن لتطوير الرياضه المصريه تحت إشراف الدوله المصرية، لافتًا إلي أن تعديلات قانون الرياضة ستساهم في تطوير العمل داخل المنظومة الرياضية.