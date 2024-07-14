سموحة يفوز على البنك الأهلى ويوقف انتصاراته فى «دورىNile»

فاز فريق نادى سموحة على نظيره فريق البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس «السبت»، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، «دورىNile».

أحرز هدف السبق فى اللقاء لاعب البنك الأهلى ياو أنوّر، فى الدقيقة 22، من زمن الشوط الأول، عن طريق تمريرة فى العمق جاءت له من زميله إسحاقوا يعقوبو، ليسددها بدقة فى شباك الهانى سليمان، وتعادل الفريق السكندرى سموحة سريعًا عن طريق البديل مصطفى البدرى برأسية مميزة فى الدقيقة 28 من نفس شوط المباراة الأول، وفى الدقيقة 56، من عمر المباراة سجل لاعب البنك الأهلى محمد اللطيف جريندو، هدف الفوز لسموحة بالخطأ فى مرماه بعد ركلة حرة حولها برأسية للشباك.

وتأتي خسارة البنك الأهلى بعد 3 انتصارات متتالية فى بطولة «دورىNile»، فيما حقق سموحة فوزه الثانى على التوالى بعد الخسارة من بيراميدز.

وبهذا الفوز، يرفع فريق سموحة رصيده للنقطة 45 فى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 33 فى المركز الثانى عشر بجدول الترتيب.