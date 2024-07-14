أول تعليق للزمالك على انسحابه من مواجهة الأهلى بالسوبر الإفريقى بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أحمد سالم، أنه لا صحة للأنباء التى انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن وجود اجتماع لمجلس الإدارة، يهدف إلى مناقشة الانسحاب من نهائى كأس السوبر الإفريقى.

جاء ذلك بعد الإعلان، عن أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف مباراة القمة المصرية بين الزمالك والأهلى فى نهائى السوبر الإفريقى، بعد الاتفاق رسميا مع رئيس الاتحاد الإفريقى باتريس موتسيبي، على إقامة المباراة بالسعودية.

وقال المتحدث الرسمى للزمالك أحمد سالم فى تصريحات إعلامية، أن كل ما أثير عن أن مجلس إدارة الزمالك يبحث موقفه من المشاركة فى السوبر الإفريقى من عدمه عار تماما عن الصحة.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 27 سبتمبر المقبل، فيما سيعلن الـ«كاف» لاحقا عن ملعب المباراة، وتوقيت انطلاقها.

ويشارك الأهلى فى السوبر الإفريقى لعام 2024 بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الماضى، فيما يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت السعودية استضافت النسخة الماضية من السوبر الإفريقى بين الأهلى المصرى واتحاد العاصمة الجزائرى، حيث توج الأخير باللقب.