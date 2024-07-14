” المهندسين”: اللجان النقابية هي عصب النقابة وإحدى دعائم القوى الناعمة بها

أكد كريم الكسار،أمين عام مساعد نقابة المهندسين، أن اللجان النقابية هي عصب النقابة وروح العمل النقابي، وإحدى دعائم القوى الناعمة التي تبرز دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، جاء ذلك خلال مشاركة “الكسار” في الاجتماع الأول للجنة النقل والمرور.

وأشاد أمين عام مساعد النقابة بتشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أنها تضم قامات مهنية وعلمية ونقابية متميزة.. وقال: “كل الدعم للجنة ولأنشطتها وفعاليتها، وننتظر منها الكثير في مجال النقل والمرور”.

وكانت لجنة النقل والمرور، برئاسة أيمن الضبع، قد عقدت اجتماعها الأول وأوضح “الضبع” أن اللجنة هي إحدى اللجان النقابية المستحدثة، وهو ما يضع على عاتقها مسئولية كبيرة، ويتيح لها في ذات الوقت الحرية الكاملة في وضع إستراتيجية عملها، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم كبار خبراء النقل والمرور في جميع الشُّعب الهندسية.

وعلى مدى ما يقارب من ثلاث ساعات، استعرض أعضاء اللجنة المحاور الرئيسية لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة، واتفقوا على أن تعمل اللجنة عبر محورين رئيسيين، أولهما تقديم خدمة مجتمعية للمهندسين، والثاني تقديم خدمة فنية وعلمية في مجال النقل والمرور.

واتفق أعضاء اللجنة على أن تشتمل أنشطة اللجنة تقييم مشروعات النقل والمرور القائمة، وكيفية تعظيم القيمة المضافة منها، وتقييم الخطة الإستراتيجية للنقل في مصر في مختلف الأنشطة: النقل البري والبحري، والموانئ، والسكة الحديد، والقطارات السريعة، والمونوريل، ومترو الأنفاق، مع طرح حلول علمية لمشاكل وأزمات النقل والمرور ، وعلى رأسها تقليل الحوادث وحل مشاكل النقل الجماعي في بعض المناطق، وضمان سلامة الطرق، فضلًا عن توعية المجتمع الهندسي والمجتمع المصري بآخر المستجدات في قوانين المرور.

واتفق أعضاء اللجنة على عقد ندوة شهرية لمناقشة قضية من قضايا النقل والمرور، على أن تكون بداية الندوات في شهر سبتمبر القادم حول الدليل الإرشادي لدراسات المرور، يعقبها في شهر أكتوبر ندوة عن النقل الجماعي التكاملي، وفي شهر نوفمبر ندوة عن تطوير صناعة النقل لاستخدامات وسائل النقل الخفيف، أمّا الندوة الرابعة فستناقش التأثير البيئي لوسائل النقل العام والجماعي، والندوة الخامسة تستعرض قوانين المرور والسلامة على الطرق.