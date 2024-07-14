“القومية للانفاق” تنشر أحدث صور لمحطة مترو حدائق الأشجار،بالمرحلة الأولى من الخط الرابع

نشرت الهيئة القومية للأنفاق أحدث صور لمحطة مترو حدائق الأشجار، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع، حيث يعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

واوضحت الهيئة ، مراحل الخط الرابع للمترو، المرحلة الأولى والجاري تنفيذها حالياً والتى تمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة تبدأ من محطة (حدائق الأشجار) علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بحدائق الأهرام والمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، المرحلة الثانية والتى تمتد بطول 23 كم وعدد 22 محطة من محطة الفسطاط ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لتنتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مروراً بمدينة نصر والرحاب .

كما بدأت وزارة النقل إجراءات تنفيذ مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يربط مع الخط الرابع للمترو، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع.