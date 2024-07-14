دعوة خاصة لرئيس الأهلى من رئيس رابطة الأندية الأوروبية

ذكرت مصادر فى القلعة الحمراء، أن رئيس النادى الأهلى لكرة القدم، الكابتن محمود الخطيب، تلقى دعوة خاصة من رئيس رابطة الأندية الأوروبية القطرى ناصر الخليفى، أمس «السبت».

وقال النادى الأهلى فى بيان على موقعه، أن الكابتن محمود الخطيب، تلقى دعوة من ناصر الخليفى، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، والمقرر تنظيمها فى اليونان فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.

كما هنأ ناصر الخليفى، رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، بتأهل فريقه إلى بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة، والمزمع إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال صيف العام 2025، حيث قال رجل الأعمال القطرى، والذى يشغل أيضا منصب رئيس نادى باريس سان جيرمان: «عزيزى.. كابتن محمود الخطيب.. أردت أن أتقدم بتهانينا القلبية للنادى الأهلى على إنجازكم الرائع بالتأهل لكأس العالم للأندية 2025، هذا الإنجاز المتميز هو شهادة على العمل الجاد والتفانى لجميع العاملين بالنادى، بالنيابة عن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، يسعدنى أيضا أن أدعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، والتى ستعقد فى أثينا، اليونان».

وأضاف الخليفى في رسالة دعوته للخطيب: «عمومية رابطة الأندية الأوروبية ستكون الأكبر فى تاريخنا، وهذه مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالكى الأندية وكبار المدراء التنفيذيين والأطراف المعنية، لمناقشة أهم الأمور التى تواجه كرة القدم للأندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل».

وأختتم رئيس رابطة الأندية الأوروبية القطرى ناصر الخليف، كلمته، قائلًا: «مساهمتك القيمة ومشاركتك ستكون مفيدة فى تشكيل مستقبل كرة القدم للأندية».