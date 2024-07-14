وزير التربية والتعليم يتابع أوضاع المدارس خلال جولات تفقدية بالمحافظات

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جولاته التفقدية للمدارس هلى مستوى المحافظات، للوقوف على اوضاعها وما تعانيه من مشكلات وطرح حلول لها، حيث قام بزيارة لمحافظة قنا ، واجتمع بمديري المديريات التعليمية بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان.

واستهل عبد اللطيف الزيارة بجولة تفقدية بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، التي تضم 1839 طالبا وطالبة و29 فصلا، حيث تفقد مباني المدرسة وعددا من الفصول من بينها فصول رياض الأطفال واطمأن على مواصلة تنفيذ اجراءات الصيانة، واطلع أيضا على جداول أعداد الطلاب داخل الفصول، كما شهد عددا من الأنشطة الصيفية للأطفال بالمدرسة تنوعت بين القراءة والكتابة وأنشطة رياضية وفنية وموسيقية ونشاط اقتصادي.

واجتمع مع عدد من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة، واستمع لأسلوب التدريس والشرح للأطفال بالمدرسة، وعقد أيضا لقاء مع عدد من معلمات المدرسة للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي يواجهنها أثناء أيام الدراسة مع الطلاب ومقترحاتهن حول الحلول الواقعية التي تساهم في الارتقاء بأدائهن، ثم تفقد مباني مدرسة زينب الثانوية بنات، التي تضم ١٣٩٦ طالبة وعدد 35 فصلا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، كما اطلع على سلامة مقاعد الطالبات (التخوت) بعدد من الفصول الدراسية، وتفقد معامل الأحياء والحاسب الآلي وغرفة الأنشطة ومدرج للطالبات واطلع أيضا على مبني بالمدرسة خاضع للصيانة.