استعدادا لأولمبياد باريس.. المنتخب الأوليمبى يواجه أوكرانيا وديًا اليوم

يخوض منتخب مصر الأوليمبى أولى مبارياته الودية الليلة «الأحد»، وذلك فى إطار الاستعدادات للمشاركة فى منافسات أولمبياد باريس 2024.

وسيواجه منتخب مصر الأوليمبى نظيره المنتخب الأوكرانى، فى السابعة مساء اليوم «الأحد» بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب مدينة بوردو الفرنسية، وهى المباراة الودية الأولى لمنتخب الفراعنة الأوليمبى قبل المشاركة فى أولمبياد باريس.

واختتم المنتخب الأوليمبى تدريباته أمس «السبت» استعدادًا لمباراة أوكرانيا، وهو أحد المنتخبات الأوروبية المتأهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره بمباراة ودية ثانية مع العراق يوم «الأربعاء» المقبل، قبل مغادرته إلى مدينة نانت لبدء التحضيرات للمباراة الرسمية الأولى له أمام جمهورية الدومينيكان، فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء تدريب المنتخب أمس خفيفًا، ركز فيه المدير الفنى للمنتخب، البرازيلي روجيرو ميكالى، على الخطة والتشكيل المقرر أن يخوض بها المباراة، وشهدت الفقرة الأخيرة إجراء تقسيمة بين اللاعبين بعد التدريب على بعض الجمل الفنية.

يُذكر أن منتخب مصر يفتتح مبارياته فى منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، ثم أوزبكستان يوم 27، ثم إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه، ويتأهل من تلك المجموعة صاحبا المركزين الأول والثانى.

وتضم بعثة منتخب مصر الأوليمبى فى فرنسا 22 لاعبًا هم: حمزة علاء وعلي الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى خط الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى سعد ميسى وأحمد قطة فى الهجوم.

ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حلمى مشهور، كما يتواجد فيها كلًا من محمد بركات، عضو المجلس والمشرف على المنتخب، ومحمود حرب، المدير الإدارى وأعضاء الجهاز الفنى والطبى، الذى يضم إلى جانب ميكالى كلًا من المدرب العام تياجو، والمدربعادل مصطفى، ومدرب الحراس سيد السويركى، ومدرب الأحمال ليوناردو، ومحلل الأداء جواو، والمترجمخالد سرحان.