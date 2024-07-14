على معلول: أتمنى العودة للملاعب خلال شهرين

يسابق ظهير أيسر الأهلى على معلول، الزمن ساعيًا للتعافى من إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال أسرع وقت ممكن، حيث صرح معلول بأنه تعرض للإصابة فى توقيت صعب للغاية، مؤكدا أنه يؤدى برنامجًا تأهيليًا مكثفًا للتعافى بسرعة.

وأضاف ظهير أيسر الأهلى على معلول، عبر تصريحات إعلامية تونسية: «أشعر بتحسن كبير، ولا يوجد موعد محدد لعودتى، وأتمنى أن أكون جاهزا خلال شهرين».

وتابع اللاعب التونسى، معلول: «الإصابة جاءت قبل أيام من نهاية عقدى وكل هدفى حاليًا التركيز على العودة بقوة، ولم أفكر فى مستقبلى أو خطوتى المقبلة».

وتابع معلول تصريحاته، قائلًا: «فضلت إجراء الجراحة فى مصر لثقتى فى الجهاز الطبى المعالج، وكل تركيزى ينصب حاليا على التدريب والعودة بقوة فى الموسم الجديد».

ووجه على معلول الشكر لإدارة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لمساندتها له حتى آخر لحظة، والتكفل بعلاجه وعرض السفر خارج مصر للعلاج رغم نهاية عقده.

وكان معلول، قد أصيب فى مباراة الترجى التونسى، بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت يوم 18 مايو الماضى على ملعب «حمادى العقربى» فى رادس.