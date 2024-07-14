مقترح بإقامة السوبر المصرى الرباعى فى أوائل شهر أكتوبر

استقر مسئولو اتحاد كرة القدم المصرى بالتنسيق مع الجانب الإماراتى، على إقامة السوبر المصرى الرباعى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام البطولة بمشاركة 4 فرق، هى بطل الدورى وبطل كأس مصر وبطل كأس رابطةالأنديةالمصريةالمحترفة، إضافة إلى فريق رابع، سواء وصيف الدورى أو الكأس.

ومنذ فترة، وقع اتحاد الكرة اتفاقية تقضى باستضافة مجلس أبوظبى الرياضى لبطولة كأس السوبر المصرى للأبطال فى أبوظبى لأربعة مواسم متتالية اعتباراً من عام 2023.