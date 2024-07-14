بناءًا على رغبة اللاعب.. الأهلى يوافق على إعارة كريستو للصفاقسى

أكدت مصادر من داخل النادى الأهلى، أن الأحمر قد أعلن عن إعارة لاعبه الشاب محمد الضاوى كريستو إلى الصفاقسى، وفضله عن عرض الرجاء المغربى بناءًا على رغبة اللاعب، الذى فضل النادى التونسى ليكون وجهته المقبلة عن النادى المغربى لسببين، الأول هو أنه سيحصل من الصفاقسى على راتب مالى أعلى من الراتب المعروض عليه من الرجاء والثانى أنه يفضل العودة إلى بلاده والتواجد وسط أهله فى الفترة القادمة عن الرحيل الى المغرب.

وأوضح المصدر أن إدارة النادى الأهلى اضطرت إلى الموافقة على إعارة كريستو إلى الصفاقسى بالمجان بناءًا على رغبة اللاعب وخشية من عدم بقاؤه فى القلعة الحمراء بالموسم الجديد وشغل مكان لاعب أجنبى فوق السن وليس تحت السن حال عدم الموافقة على رغبة اللاعب، وووقتها قد تجد الإدارة الحمراء صعوبة فى تسويق اللاعب فيما بعد.

ويذكر أن كريستو لا يشارك مع الأهلى بشكل منتظم فى الفترة الماضية ويخرج فى أغلب الأحيان من حسابات المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر.