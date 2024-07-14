تعادل إيجابى فى أولى وديتى منتخب الفراعنة الأوليمبى أمام أوكرانيا استعدادا لأولمبياد باريس

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء منتخب مصر الأوليمبى مع نظيره الأوكرانى، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين اليوم “الأحد” بفرنسا، فى إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجارى.

تقدم المنتخب الأوكرانى بهدف فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وتعادل منتخب مصر الأوليمبى عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبى أمام أوكرانيا وديًا كما يلى: “حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس، والوسط: محمد الننى ومحمد شحاته وأحمد كوكا، والهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو وأسامة فيصل”.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.